المرصد السوري لحقوق الانسان:غارات جوية وعمليات قصف تخرق وقف النار في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية سورية استهدفت مواقع في مدينة معرة النعمان وقرية معرشورين وطريق دمشق – حلب الدولي، إضافة إلى قصف القوات الحكومية السورية لمناطق في خلصة والحميرة في ريف حلب الجنوبي، وبلدة بابيلا في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد قد ذكر صباح اليوم )الجمعة) أنه رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وفجر اليوم، استهدف مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي في ريف المدينة.

وجاء القصف ليخرق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، ودخل حيز التنفيذ ليل أمس (الخميس).

وجاء وقف اطلاق النار بعد هجمات للقوات السورية بدعم جوي روسي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي للقضاء على المسلحين في إدلب، آخر معقل لهم في شمال غرب سورية. وقد نزح عشرات الآلاف إلى مناطق أكثر أماناً في إدلب هرباً من القصف.

المصدر:الشرق الاوسط