المرصد السوري لحقوق الانسان: طائرات مجهولة قصفت مستودعات للحشد الشعبي في البوكمال

10 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات "مجهولة" تقصف مستودعات أسلحة إيرانية في سوريا
المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات "مجهولة" تقصف مستودعات أسلحة إيرانية في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، إن طائرات مجهولة قصفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لقوات الحشد الشعبي في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وأوضح المرصد، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن القصف استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال في محافظة دير الزور؛ ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الأسلحة والذخيرة.

وأشار إلى وجود عمليات نقل أسلحة ثقيلة ومدرعات من عدة مقرات لقوات الحشد الشعبي وحزب الله في حي الجمعيات بمدينة البوكمال، إلى مواقع جديدة ومقرات في منطقة الحزام الأخضر بمحيط مدينة البوكمال.

وفي السياق، قال المرصد إن لديه معلومات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخبر نظيره السوري بشار الأسد عن نية الولايات المتحدة إغلاق الطريق الذي أنشأته إيران بين بيروت وطهران مرورا بالبوكمال في محافظة دير الزور.

يأتي هذا القصف بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة أمريكية في بغداد، ورد طهران بإطلاق صواريخ على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

المصدر:الدستور

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