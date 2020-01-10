المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات مجهولة تستهدف مستودعات ذخيرة على الحدود السورية العراقية

وقال المرصد، إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لقوى رديفة للجيش السوري في منطقة

البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود السورية – العراقية.

وأوضح أن انفجارات عنيفة سمعت من قبل أهل المنطقة في البوكمال بشرق سوريا، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر:قناة النعيم الفضائية