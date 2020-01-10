المرصد السوري لحقوق الانسان:روسيا تنشئ ميليشيا محلية جديدة في الغوطة الشرقية

10 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:روسيا تنشئ ميليشيا محلية جديدة في الغوطة الشرقية
المرصد السوري لحقوق الانسان:روسيا تنشئ ميليشيا محلية جديدة في الغوطة الشرقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بأن القوات الروسية بدأت بتشكيل “ميليشيا محلية” قوامها أصحاب التسويات في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، حيث أكدت مصادر بأن القوات الروسية المتواجدة في مدينة دوما اشترطت على الراغبين بالتسجيل والتطوع ضمن الميليشيا أن يكونوا قد أجروا “تسوية أمنية”، وغير تابعين لأي جهة أُخرى ضمن قوات النظام، فيما لاقى المركز الروسي المسؤول عن تقديم طلبات الانتساب قبول عدد كبير من الشبان في المدينة، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 400 شاب.

المصدر:قناة العربية

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