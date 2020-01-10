المرصد السوري لحقوق الانسان: طائرات مجهولة تستهدف مستودعات ذخيرة في منطقة البوكمال في سوريا

10 يناير,2020
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قال نشطاء إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لقوى رديفة للجيش السوري في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود السورية – العراقية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فأن انفجارات عنيفة سمعت من قبل أهل المنطقة في البوكمال بشرق سوريا، دون مزيد من التفاصيل.

ورصد المرصد في 9 يناير الماضي، قصفا من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال السورية الواقعة عند الحدود مع العراق.

المصدر:روسيا اليوم

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