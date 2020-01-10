المرصد السوري لحقوق الانسان: طائرات مجهولة تستهدف مستودعات ذخيرة في منطقة البوكمال في سوريا
قال نشطاء إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لقوى رديفة للجيش السوري في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود السورية – العراقية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فأن انفجارات عنيفة سمعت من قبل أهل المنطقة في البوكمال بشرق سوريا، دون مزيد من التفاصيل.
ورصد المرصد في 9 يناير الماضي، قصفا من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال السورية الواقعة عند الحدود مع العراق.
المصدر:روسيا اليوم