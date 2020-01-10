8 قتلى وجرحى من عناصر شعبتي المخابرات الجوية والعسكرية في هجومين منفصلين على حواجزهم بريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد “المرصد السوري” هجوما نفذه مسلحون مجهولون على حواجز لقوات النظام في ريف درعا. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، قتل عنصرين وأصيب اثنين آخرين من شعبة المخابرات الجوية نتيجة استهداف حاجزا لهم في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي.

على صعيد متصل، قتل عنصر وأصيب 3 آخرين من شعبة المخابرات العسكرية نتيجة هجوم على حاجز في بلدة صيدا يقع على طريق الغارية الشرقية الزراعي. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، محاولة اغتيال جديدة في ريف درعا. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، أطلق مسلحون مجهولون النار على مواطن بالقرب من مسجد قرية عمورية التابعة لتل شهاب، ما أدى لإصابته بجروح بالغة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 248، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 171، وهم: 28 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 91 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.