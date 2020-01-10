المرصد السوري لحقوق الانسان:ضربة جديدة لقوات الحشد الشعبي، طيران قصف مواقعه في سوريا وقتل عدداً من مقاتليه

نفذت طائرات مجهولة ليل الخميس 9 يناير/كانون الثاني 2020، ضربات على مواقع تابعة لقوات «الحشد الشعبي» العراقي الموالي لإيران قرب الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل 8 من مقاتليه.

وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قوله إن «طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، محدثة انفجارات عدة».

المرصد أشار أيضاً إلى أنه بالإضافة لمقتل 8 من مقاتلي الحشد، فإن عدداً آخر منهم أصيبوا بجروح، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، نفى متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، أن تكون قواته قد شنّت أي ضربات في المنطقة، بحسب ما قاله للوكالة الفرنسية.

المصدر:عربي بوست