مسلحون من تنظيم “الدولة الإسلامية” يهتفون “دولة الإسلام باقية” في شوارع مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري” أن 4 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” هتفوا “دولة الإسلام باقية”، أثناء تجولهم اليوم على دراجات نارية حاملين رشاشاتهم في شارع العشرين بمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وتشهد مناطق نفوذ “قسد” حالة من الفلتان الأمني، حيث لا تزال بصمات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” واضحة خلف عمليات التفجير والقتل بحق المدنيين وعناصر قوات سوريا الديمقراطية.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أن أربعة مسلحين ملثمين يرجح أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يستقلون دراجات نارية أقدموا على إطلاق النار تجاه سيارة لقوات سوريا الديمقراطية في شارع عشرين بمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ثم لاذوا بالفرار وهم يرددون عبارات “دولة الإسلام باقية”.