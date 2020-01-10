المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 8 عناصر من الحشد الشعبي في البوكمال

10 يناير,2020
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قتل 8 عناصر على الاقل من الحشد الشعبي العراقي في غارات جوية استهدفت ريف دير الزور، شرقي سوريا
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات عسكرية بمنطقة البوكمال قرب الحدود السورية ـ العراقية.

وقال المرصد إن الضربة الجوية اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 8 عناصر من الحشد الشعبي العراقي وجرح اخرين.

ورصد المرصد في 9 يناير الماضي، قصفاً من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال السورية في ريف دير الزور.

 

المصدر:قناة اليوم

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