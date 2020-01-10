مدير “المرصد السوري”: نريد أن نرى أفعالا لا أن نسمع أقوالا

10 يناير,2020
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مدير “المرصد السوري”: نريد أن نرى أفعالا لا أن نسمع أقوالا.. حتى الآن لا يوجد وقف إطلاق نار حقيقي.. روسيا بالأمس قالت إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة الثانية بعد ظهر أمس.. ولكن اليوم كان هناك نحو 56 ضربة جوية من طائرات النظام الحربية والمروحية.. المراكز الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران في سوريا هي أهدف للطائرات الإسرائيلية.. سواء كانت بالقرب من الحدود العراقية أو بالقرب من الحدود اللبنانية.. ولا رادع لإسرائيل من استهداف تلك المناطق

 

مدير "المرصد السوري": نريد أن نرى أفعالا لا أن نسمع أقوالا

مدير "المرصد السوري": نريد أن نرى أفعالا لا أن نسمع أقوالا.. حتى الآن لا يوجد وقف إطلاق نار حقيقي.. روسيا بالأمس قالت إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة الثانية بعد ظهر أمس.. ولكن اليوم كان هناك نحو 56 ضربة جوية من طائرات النظام الحربية والمروحية.. المراكز الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران في سوريا هي أهدف للطائرات الإسرائيلية.. سواء كانت بالقرب من الحدود العراقية أو بالقرب من الحدود اللبنانية.. ولا رادع لإسرائيل من استهداف تلك المناطق

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, January 10, 2020

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