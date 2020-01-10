المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات مجهولة تستهدف مستودعات ذخيرة لميليشيات موالية لإيران قرب الحدود السورية العراقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان،بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفا من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية-السورية،حسبما قال المرصد على موقعه الإلكتروني .

وقال المرصد انه كان هناك قبل ساعات تحليق طائرات مسيرة لرصد تحركات الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة.

واضاف أنه وصلت “المرصد السوري” معلومات مؤكدة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر رأس النظام السوري بشار الأسد عن نية أمريكا إغلاق طريق طهران – بيروت الذي يمر من البوكمال”.

وتابع “رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس الخميس ، قصفا من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال.

واشار المرصد إلى أن طائرات مسيرة كانت قد قصفت بلدة المجاودة استهدفت، اول امس الاربعاء ، بساتين النخيل في ريف البوكمال، فيما تنتشر الميليشيات الموالية لإيران في تلك المنطقة وتعمل على تغيير أماكنها منذ أيام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك في إطار الترقب والحذر من الضربات الأمريكية المحتملة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعي العراقي في هجوم صاروخي امريكي يوم الجمعة الماضي .

واشار المرصد السوري إلى تغيير تمركزات الميليشيات الموالية لإيران وانتقالها إلى أماكن جديدة بالقرب من ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور.

المصدر:الوئام السعودية