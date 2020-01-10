المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات مجهولة تستهدف مستودعات ذخيرة لميليشيات موالية لإيران قرب الحدود السورية العراقية

قال نشطاء إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لقوى رديفة للجيش السوري في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود السورية – العراقية.