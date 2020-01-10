المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 مقاتلين عراقيين بضربة البو كمال الجوية ليلة أمس

10 يناير,2020
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اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الجمعة (10 كانون الثاني، 2020) مقتل 8 مقاتلين عراقيين بالضربة الجوية التي استهدفت مقرا لفصيل مسلح، في منطقة البو كمال السوري، الحدودية مع العراق، ليلة أمس.

وذكر المرصد، في بيان، ان “8 مقاتلين عراقيين قُتِلوا بضربة البو كمال الجوية ليلة أمس”.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفا من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات لفصائل مسلحة الموالية لإيران في منطقة البوكمال حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وقبل القصف، قال المرصد إن طائرات مسيرة حلقت فوق أماكن تمركز الفصائل في المنطقة، فيما يبدو رصدا لتحركاتها.

وقال إن القصف الذي شنته الطائرات المجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

المصدر:بغداد اليوم

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