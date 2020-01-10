المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 عناصر من الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

10 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: طيران مجهول يستهدف مواقع عسكرية على الحدود العراقية السورية
المرصد السوري لحقوق الانسان: طيران مجهول يستهدف مواقع عسكرية على الحدود العراقية السورية

اكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة للحشد الشعبي في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد، ان “انفجارات عنيفة سمعت من قبل أهل المنطقة في البوكمال بشرق سوريا، حيث أدى القصف الى مقتل 8 عناصر من الحشد الشعبي”.

ورصد المرصد في أمس الخميس، قصفاً من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال السورية الواقعة عند الحدود مع العراق

المصدر:الوكالة الاخبارية

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