المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام السوري يواصل قصف إدلب متجاهلاً وقف إطلاق النار

على الرغم من إعلان روسيا عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لوقف إطلاق النارفي محافظة إدلب شمال غربي سورية، واصلت قوات النظام وطائراته الحربية، صباح اليوم الجمعة، استهداف مناطق في المحافظة، فيما حذّر فريق “منسقو استجابة سورية” المدنيين من العودة لقراهم في إدلب.

وقالت مصادر محلية إن طائرات النظام الحربية قصفت بالصواريخ أطراف قرية معرشورين بريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ مدينة معرة النعمان وبلدة تلمنس وقرية معرشورين من حواجزها المحيطة.

من جهته، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بأن قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، فجر الجمعة، استهدف مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة.

وأكد المرصد أن هذا القصف يمثل خرقاً لوقف إطلاق النار، الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية بعد ظهر أمس الخميس بالتوقيت المحلي.

وتابع أنّ “قوات النظام استقدمت، مساء أمس الخميس، تعزيزات عسكرية إلى محاور ريفي حلب الغربي والجنوبي، تزامناً مع إغلاقها معبر المنصورة التجاري الذي يربط مناطق ريف حلب الغربي الخاضعة لسيطرة الفصائل مع مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام”.

ودارت اشتباكات متقطعة بين فصائل المعارضة وقوات النظام على محاور التح وجرجناز في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المصدر:العربي الجديد