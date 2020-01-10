المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 من الحشد العراقي بغارة في سوريا

اعلن ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ عن “مقتل ثمانية مقاتلين من ​الحشد الشعبي​ العراقي في غارات على شرق سوريا”.

وقال المرصد السوري في وقت سابق انه رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصف من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية-السورية.

من جهتها نقلت قناة سكاي نيوز تأكيد مصدر أمني عراقي مقتل 8 عناصر “الحشد الشعبي” وإصابة آخرين في غارات على البوكمال شرق سوريا، دون تقديم المزيد من التفاصيل

المصدر:صحيفة نيسان