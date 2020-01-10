المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 من الحشد العراقي بغارة في سوريا
اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن “مقتل ثمانية مقاتلين من الحشد الشعبي العراقي في غارات على شرق سوريا”.
وقال المرصد السوري في وقت سابق انه رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصف من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية-السورية.
من جهتها نقلت قناة سكاي نيوز تأكيد مصدر أمني عراقي مقتل 8 عناصر “الحشد الشعبي” وإصابة آخرين في غارات على البوكمال شرق سوريا، دون تقديم المزيد من التفاصيل
المصدر:صحيفة نيسان