المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 من الحشد على الحدود العراقية السورية

اكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة للحشد الشعبي في منطقة البو كمال بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد، ان “انفجارات عنيفة سمعت من قبل أهل المنطقة في البوكمال بشرق سوريا، حيث أدى القصف الى استشهاد 8 عناصر من الحشد الشعبي”.

ورصد المرصد أمس الخميس، قصفاً من طائرات مسيرة مجهولة استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال السورية الواقعة عند الحدود مع العراق.

المصدر:Today News