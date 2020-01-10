طائرات مروحية تتناوب على قصف ريف إدلب.. و60 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد” 

لا تزال منطقة “خفض التصعيد” تتعرض لضربات جوية وبرية من طائرات النظام الحربية والمروحية. وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في إدلب مع روسيا اعتبارا من يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق وقف إطلاق النار في إدلب.

على صعيد متصل، تناوبت طائرات النظام المروحية على إلقاء براميل متفجرة على محيط مدينة معرة النعمان وقرية بزابور وكفروما بريف إدلب، وبذلك يرتفع تعداد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي منذ الصباح على أماكن في مدينة معرة النعمان وبابيلا وحنتوتين وبينين ومعرشورين والجرادة ومعصران إلى 39، كما ارتفع عدد الضربات التي نفذتها طائرات النظام الحربية إلى نحو 21، استهدفت خلالها منطقة معرة النعمان وخان السبل وكفروما وأوتوستراد دمشق-حلب الدولي وأطراف سراقب الجنوبية ومعرشورين.

كما استهدفت فصائل جهادية مواقع لقوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي وريف حلب، وسط معلومات عن قتلى وجرحى.