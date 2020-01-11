في ظل الفوضى وانتشار السلاح في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. مسلحون مجهولون يطلقون النار على مخيم شمال إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، إطلاق نار من اسلحة رشاشة استهدف “مخيم الموالي” للنازحين غرب بلدة حزانو، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل، سُمع دوي انفجار بالقرب من مخفر بلدة كفرتخاريم نتيجة رمي قنبلة على مخفر المدينة، خلفت أضرارا مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وفي سياق الفلتان الأمني، أُصيب إمام مسجد في مدينة “سلقين” بريف إدلب الشمالي بعدة طلقات نارية، إثر محاولة اغتياله من قبل مسلحين مجهولين أثناء خروجه من أحد المساجد، في 2 يناير/كانون الثاني. وتشهد محافظة إدلب انتشارا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وخلايا أخرى تعمل لصالح قوات النظام، في ظل ضعف القبضة الأمنية لـ”هيئة تحرير الشام” والفصائل على البلدات والأرياف وخاصة الحدودية منها.