قوات النظام والفصائل تحشد قواتها في محيط حلب.. وقصف بصواريخ شديدة الانفجار يستهدف جبل الزاوية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حشود عسكرية كبيرة لقوات النظام تصل تباعا إلى مدينة حلب تضم جنود وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة، بالتزامن مع وصول تعزيزات مقابلة للفصائل المقاتلة إلى جبهة حلب. على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بصواريخ أرض _ أرض شديدة الانفجار بلدة سرجة بجبل الزاوية، كما طال قصف صاروخي آخر بلدة بنين ومحيط سرجة بجبل الزاوية.

ورصد “المرصد السوري” ارتفاع تعداد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي منذ الصباح على أماكن في مدينة معرة النعمان وبابيلا وحنتوتين وبينين ومعرشورين والجرادة ومعصران وبزابور وكفروما إلى 39، كما ارتفع عدد الضربات التي نفذتها طائرات النظام الحربية إلى نحو 21، استهدفت خلالها منطقة معرة النعمان وخان السبل وكفروما وأوتوستراد دمشق-حلب الدولي وأطراف سراقب الجنوبية ومعرشورين.