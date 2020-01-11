بينهم متطوعون ضمن “الدفاع الوطني”.. “حزب الله اللبناني” يداهم تلفيتا ويعتقل عددا من الأشخاص في القلمون الغربي

11 يناير,2020
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أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية تابعة لـ “حزب الله اللبناني” مدعومة بدوريات تابعة لاستخبارات النظام داهمت عددا من المنازل في بلدة تلفيتا قرب الحدود السورية – اللبنانية في القلمون الغربي في ريف العاصمة دمشق، ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” اعتقلت عناصر “حزب الله” 7 شبان من أبناء تلفيتا، بينهم متطوعين ضمن صفوف قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام السوري، ويأتي ذلك بعد مقتل عناصر من قوات النظام في المنطقة على أيدي مجهولين مطلع كانون الثاني الجاري، بالإضافة لاختفاء عنصرين من قوات النظام بعد اختطافهم من قبل مجهولين في المنطقة. وكان “المرصد السوري” قد أشار في 1 يناير / كانون الثاني إلى أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة أمنية تابعة لـ “قوات النظام” في منطقة تلفينا بالقلمون الغربي من الريف الدمشقي، وأسفر الهجوم عن مقتل عنصرين اثنين من قوات النظام وجرح اثنين آخرين.

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