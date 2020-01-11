منعاً لترميم المنازل.. حواجز النظام تمنع إدخال مواد البناء إلى مناطق في وادي بردى في ريف دمشق

11 يناير,2020
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر أهلية، أن قيادة “الفرقة الرابعة” التي يديرها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، أصدرت تعليمات لحواجزها المتمركزة في محيط بلدتي دير مقرن وبسمية في وادي بردى بريف دمشق، لمنع إدخال مواد البناء إليها.
ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، قامت حواجز “الفرقة الرابعة” بمصادرة كميات كبير من مواد البناء خلال الأيام السابقة أثناء محاولة المواطنين إدخالها لمناطقهم بهدف ترميم منازلهم التي دُمرت بفعل العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة إبان سيطرة فصائل المعارضة على قُرى وبلدات وادي بردى.

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