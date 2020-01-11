مسلحون موالون لـ”أنقرة” يسلبون مواطنين قرب بلدة “راجو” في ريف عفرين شمال غرب حلب

11 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية سلب طالت مواطنين قرب بلدة راجو في ريف مدينة عفرين. وبحسب التفاصيل التي حصل عليها “المرصد السوري”، فقد أقدمت مجموعة مسلحة من خمسة أشخاص يستقلون سيارة “جيب” أمس، على قطع الطريق الواصل لناحية راجو عبر القرى الجبلية أمام المواطنين، ومن ثم سلب سيارتين في الموقع الكائن بالقرب من وادي قرية قاسم التابعة لناحية راجو بعد تقييد أصحابها وتهديدهم بالقتل، ومن ثم اتجهوا بالسيارتين نحو بلدة راجو.
وكان “المرصد السوري” قد أشار في 10 يناير/كانون الثاني، إلى أن مسلحين تابعين لفصيل “سليمان شاه” المعروف باسم “العمشات” أقدموا على اختطاف ثمانية مدنيين بينهم مواطنة وطفلها من قرية “أنقلة” التابعة لناحية “الشيخ حديد” في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب. وبحسب مصادر “المرصد السوري” جرت عملية الاختطاف ليلاً دون سابق إنذار أو تهم موجهة لهم، وذلك بعد مداهمة منازلهم في القرية ومن ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

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