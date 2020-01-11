الآسايش تمنع دورية روسية من العبور إلى حرم معبر سيمالكا الحدودي.. وأكثر من ٣٠ مدرعة روسية تعبر “عين عيسى” نحو الحسكة تزامنا مع تخفيض قوات النظام تواجدها

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية روسية انطلقت نحو معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، قبل أن يتم منعها من العبور من جانب حاجز قوى الأمن الداخلي (الآسايش)، بسبب عدم التنسيق المسبق مع القوى الأمنية لدخول القوات الروسية إلى المعبر. كان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم، الأسبوع الماضي، أن دورية روسية زارت معبر سيمالكا وقامت بتصوير الجسر وحرم المعبر، قبل أن تعود أدراجها إلى قواعدها في منطقة القامشلي. في سياق متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مرور أكثر من ٣٠ مدرعة روسية من مدينة عين عيسى نحو حاجز قوات الآسايش الذي تعرض للقصف قبل يومين من قبل طائرات مسيرة تركية ومن ثم انطلقوا نحو مدينة الحسكة ، تزامنا مع تخفيض قوات النظام تواجدها في تلك المنطقة.

“عدسة المرصد”: رتل لـ”القوات الروسية” مدعوما بالطيران المروحي يعبر حاجز “قوات سوريا الديمقراطية” الذي تعرض لقصف طائرات تركية مسيرة قبل أيام على مدخل بلدة “عين عيسى” شمال الرقة