المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت , ان طائرات النظام السوري الحربية ارتكبت مجزرة جديدة راح ضحيتها اكثر من 20 قتيل وجريح , وذلك في استهدافها لسوق شعبي شرقي ادلب.

نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام غارات جوية بعدة صواريخ فراغية استهدفت سوق شعبي في مدينة بنش شرق محافظة إدلب، ما تسبب بمقتل 7، وهم: 4 مواطنات و 3 أطفال كحصيلة أولية، وإصابة نحو 15 آخرين.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة قتلى جراء الغارات الجوية التي استهدفت مدينة إدلب إلى 7 بينهم طفل، بالإضافة لوجود عدد من الجرحى مصابين بجروح خطيرة.

ووثق “المرصد السوري” مقتل 4 بينهم طفل وطفلة، جراء غارات جوية لطائرات النظام الحربية استهدفت بلدة النيرب قرب مدينة إدلب، تزامنا مع غارات جوية على بلدة سرمين وخان السبل في ريف إدلب، بالإضافة إلى استمرار مروحيات النظام في إلقاء البراميل المتفجرة على مدينة معرة النعمان ومحيطها جنوب إدلب

المصدر:خبر24