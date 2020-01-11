المرصد السوري لحقوق الانسان:دير الزور..لا استقرار ولا سلام إلا بطرد الأسد وإيران

11 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:دير الزور..لا استقرار ولا سلام إلا بطرد الأسد وإيران
المرصد السوري لحقوق الانسان:دير الزور..لا استقرار ولا سلام إلا بطرد الأسد وإيران
متحدّين القصف الأسدي والانتشار المسلح للميليشيات التابعة لإيران والمؤيدة لقوات نظام بشار الأسد، خرج مئات المتظاهرين في دير الزور، للمطالبة برحيل تلك الميليشيات. وحملت المظاهرات عنوان “لا استقرار ولا سلام إلا بطرد الأسد وإيران”.
وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان خروج تظاهرات في محافظة دير الزور غربي سوريا الجمعة، للمطالبة بخروج المليشيات الإيرانية من المنطقة، وإظهار الدعم لمحافظة حلب التي تتعرض لقصف من النظام السوري وحليفه سوريا.
وقال المرصد السوري إن المتظاهرين تجمعوا عند دوار المنطقة الصناعية و توجهوا إلى دوار المعامل شمال مدينة ديرالزور. وخرجت تظاهرات مماثلة في بلدتي الشحيل و أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.
وحسب المرصد، طالب المتظاهرون بإسقاط النظام السوري، وطرد المليشيات الموالية لإيران، وإصلاح ما أفسدته الحرب. وحمل المتظاهرون صوراً أيضاً لضحايا مجزرة الشعيطات الذين قضوا على يد تنظيم “داعش” قبل خمس سنوات. نادوا لنصرة محافظة إدلب.
وكانت الميليشيات الموالية لإيران قد استنفرت في سوريا بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد. وتتواجد ميليشيات إيرانية لدعم النظام السوري في مناطق عديدة، بينها دير الزور. ولعب سليماني دوراً في تدريب هذه الميليشيات وخلق دوراً لها في سوريا، وقتلت العديد من المدنيين السوريين.
المصدر:جريدة المدن الالكترونية
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