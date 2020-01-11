المرصد السوري لحقوق الانسان:ليبيا ترسل إلى تركيا جثث مرتزقة إردوغان السوريين

بينما تحدثت صحيفة تركية عن أول خسائر بلدها في ليبيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «جثث المرتزقة السوريين» ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل «الجيش الوطني» ما تزال تتوافد عبر صناديق خشبية.

وأفاد المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له بمقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، بينهم 3 عناصر من «لواء المعتصم» و3 عناصر من «السلطان مراد»، فضلا عن مقتل عضو من فرقة المعتصم الموالية لتركيا، ووصول جثثهم إلى سوريا، وقال إن تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، إضافة إلى مغريات أخرى.

وأكد المرصد السوري ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية «طرابلس» حتى الآن إلى نحو 1000 «مرتزق»، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير، سواء في عفرين أو مناطق «درع الفرات».

المصدر:صحيفة مكة المكرمة