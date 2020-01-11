المرصد السوري لحقوق الانسان:8 قتلى بقصف لـ”طائرات مجهولة” استهدف مستودعات للحشد في البوكمال السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (الجمعة)، بسقوط ثمانية قتلى جراء قصف شنته “طائرات مجهولة” واستهدف مستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد الشعبي الموالية لايران في منطقة البوكمال شرق سوريا عند الحدود مع العراق.

وقال المرصد ومقره لندن، إن طائرات مجهولة استهدفت بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة مستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد في منطقة البوكمال، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من جنسيات غير سورية.

ووفقا للمرصد، فإن عددا من الجرحى في حالة خطيرة ما يجعل حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وذكر المرصد أن طائرات مسيرة قصفت أمس الخميس ريف مدينة البوكمال، مشيرا الى أن المليشيات الموالية لايران تنتشر في تلك المنطقة وتعمل على تغيير أماكنها منذ أيام.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد ضربة جوية أمريكية فجر يوم الجمعة الماضي قرب مطار بغداد الدولي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس.

وردا على ذلك، وجهت إيران ضربات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق، منها قاعدة “عين الأسد” غربي العراق و”حرير” شمال البلاد.

المصدر:ARABIC NEWS CN