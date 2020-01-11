المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل مدنيين ومجزرة جديدة بادلب

11 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب
المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب

الهدنة التي اعلنتها وزارة الدفاع الروسية لم تمنع قوات النظام السوري من شن ضربات جوية ومدفعية على مدينة إدلب واريافها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان افاد باستشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة بينهم طفلتين وإصابة نحو 8 آخرين جراء غارات جوية نفذتها طائرات النظام الحربية استهدفت بلدة النيرب قرب مدينة إدلب.

طائرات النظام الحربية نفذت ايضاً غارات جوية على محيط المركز الثقافي وسط مدينة إدلب ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 10 آخرين.

المرصد قال كذلك بإن طائرات النظام السوري نفذت غارات جوية على مدينة معرة النعمان، تزامنا مع تحليق عدة مروحيات في أجواء ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

نقطة المراقبة التركية في ريف حلب الشمالي الغربي الواقعة بجبل عندان، ايضاً كانت هدفاً لضربات النظام، حيث قصفت النقطة بصاروخ موجه، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

مصادر اعلامية قالت بإن القوات التركية المتمركزة ضمن القاعدة ردت على قصف قوات النظام واستهدفت نقاطها في محيط المنطقة بالقذائف الصاروخية.

وتزامن ذلك مع وصول حشود عسكرية كبيرة لقوات النظام إلى مدينة حلب تضم جنود وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة، بالتزامن مع وصول تعزيزات للفصائل المسلحة إلى محاور القتال.

المصدر:قناة اليوم

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