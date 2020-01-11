المرصد السوري لحقوق الانسان:رغم الهدنة.. قصف مكثف للنظام يستهدف معرة النعمان وريفها

11 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب
المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب

نفذت قوات النظام السوري بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة قصفاً صاروخياً استهدف مناطق في معرة النعمان وريفها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بإن قوات النظام استهدفت بقصفها الصاروخي مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة.

وفي سياق متصل، وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لقوات النظام إلى محاور ريفي حلب الغربي والجنوبي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية عن بدأ وقفٍ جديد لإطلاق النار في منطقة إدلب. واتهمت روسيا سابقا الاحتلال التركي بأنها تماطل في تنفيذ الاتفاقيات حول إدلب.

المصدر:قناة اليوم

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