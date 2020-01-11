افتتاح معبر ‘الصالحية” الواصل بين مناطق سيطرة النظام مع قوات سوريا الديمقراطية شمال دير الزور

11 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان افتتاح معبر الصالحية الواقع شمال مدينة دير الزور، الذي يربط مناطق سيطرة قوات النظام في بلدة الصالحية بمناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية عند دوار “السبعة كيلومتر”، بينما تنشط عمليات التهريب بين تلك المناطق عبر ممرات مائية ومعابر غير شرعية.
وكان “المرصد السوري” رصد، في 8 يناير/ كانون الثاني، رتلا عسكريا مشتركا بين “القوات الروسية” وقوات النظام يتجول يوم السبت 7 يناير/ كانون الثاني، في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في ريف دير الزور الشرقي، حيث تعد تلك هي المرة الأولى التي تقوم بها “القوات الروسية” بالتجول في مدينة الميادين، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات عن أسباب الجولة تلك.

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