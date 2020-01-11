مدير “المرصد السوري”: يبدو أن روسيا أوكلت نظام بشار الأسد لارتكاب المجازر قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. عدد الشهداء ارتفع إلى 19 مدنيا بينهم 6 أطفال و4 مواطنات نتيجة غارات اليوم.. كما تعودنا النظام السوري يقوم بالتصعيد قبل أي وقف إطلاق النار لإيصال رسالة إلى المدنيين بأن مصيرهم القتل.. اليوم أكثر من 80 ضربة جوية بينها 44 برميل متفجر استهدفت مناطق في مدينة إدلب ومعرة مصرين وبنش ومعرة النعمان والنيرب ومناطق أخرى في أرياف إدلب.. والمفارقة أن النظام افتتح معابر إلى مناطق سيطرته لدفع المدنيين إلى النزوح إلى مناطقه.. ولا نعلم أي مدني سوف ينزح إلى تلك المناطق في ظل إجرامه بحق أبناء الشعب السوري.. وتركيا لا تمارس البلطجة ضمن الاتفاقيات التركية الروسية فقط.. بل إن النقاط التركية أيضاً لا تدفع مستحقات المواطنين الذين استأجرت منهم الأراضي.. وهناك مثال على ذلك هو نقطة مورك التي توقفت عن دفع الإيجار الشهري لصاحب الأرض التي أقيمت عليها النقطة.. أما عن الصراع بين أمريكا وإيران فالنظام محيد تماما عن إقحام نفسه بالصراع.. وهو مجبر من قبل “بوتين” الذي أبلغه بأن أمريكا سوف تغلق معبر البوكمال الذي يربط ما بين “طهران” و”بيروت”.. وقد طالبه “بوتين” بعدم التدخل أو الرد على إسرائيل.. وهو يحاول التمركز عند الحدود السورية العراقية كي لا يعطي مجالا للقوات الإيرانية لاستهداف القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية

مدير "المرصد السوري": يبدو أن روسيا أوكلت نظام بشار الأسد لارتكاب المجازر قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مدير "المرصد السوري": يبدو أن روسيا أوكلت نظام بشار الأسد لارتكاب المجازر قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. عدد الشهداء ارتفع إلى 19 مدنيا بينهم 6 أطفال و4 مواطنات نتيجة غارات اليوم.. كما تعودنا النظام السوري يقوم بالتصعيد قبل أي وقف إطلاق النار لإيصال رسالة إلى المدنيين بأن مصيرهم القتل.. اليوم أكثر من 80 ضربة جوية بينها 44 برميل متفجر استهدفت مناطق في مدينة إدلب ومعرة مصرين وبنش ومعرة النعمان والنيرب ومناطق أخرى في أرياف إدلب.. والمفارقة أن النظام افتتح معابر إلى مناطق سيطرته لدفع المدنيين إلى النزوح إلى مناطقه.. ولا نعلم أي مدني سوف ينزح إلى تلك المناطق في ظل إجرامه بحق أبناء الشعب السوري.. وتركيا لا تمارس البلطجة ضمن الاتفاقيات التركية الروسية فقط.. بل إن النقاط التركية أيضاً لا تدفع مستحقات المواطنين الذين استأجرت منهم الأراضي.. وهناك مثال على ذلك هو نقطة مورك التي توقفت عن دفع الإيجار الشهري لصاحب الأرض التي أقيمت عليها النقطة.. أما عن الصراع بين أمريكا وإيران فالنظام محيد تماما عن إقحام نفسه بالصراع.. وهو مجبر من قبل "بوتين" الذي أبلغه بأن أمريكا سوف تغلق معبر البوكمال الذي يربط ما بين "طهران" و"بيروت".. وقد طالبه "بوتين" بعدم التدخل أو الرد على إسرائيل.. وهو يحاول التمركز عند الحدود السورية العراقية كي لا يعطي مجالا للقوات الإيرانية لاستهداف القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, January 11, 2020