في إطار الفوضى الأمنية بمناطق نفوذ “قسد”.. عبوات ناسفة تستهدف آليات وعاملين في حقل العمر النفطي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة، صباح اليوم، بصهريج تابع لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من جسر حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى انفجار ضخم وتدمير الصهريج و احتراقه.

على صعيد متصل، أقدم ملثمان يستقلان دراجة نارية على وضع عبوة ناسفة وتفجيرها أمام منزل مواطن في بلدة الشحيل بريف دير الزور، ما أدى إلى أصابته ساكنيه. ويذكر أن صاحب المنزل هو أحد العاملين في حقل العمر النفطي.

كذلك، رصد “المرصد السوري”، اليوم، انفجارا متوسط الشدة في بلدة هجين الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، تبين أنه ناجم عن انفجار دراجة نارية مفخخة في أحياء البلدة، ما تسبب بإصابة مواطن وطفلته.