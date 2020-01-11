تدريبات مشتركة بين القوات الأمريكية و”قسد” في محيط حقل غاز “كونيكو” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في حقل غاز “كونيكو” في بادية خشام، حيث أطلقت القوات الأمريكية قنابل مضيئة في محيط الحقل.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 يناير/كانون الثاني، استنفاراً متواصلاً من قبل القوات الأمريكية في منطقة شرق الفرات، تحسباً لأي عمليات إيرانية محتملة رداً على قتل الطائرات الأميركية لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حيث تواصل القوات الأمريكية تسيير دوريات في محيط حقل غاز كونيكو وسط انتشار مكثف لعناصر قوات سوريا الديمقراطية على ساتر الحقل مع عربات مصفحة وراجمات صواريخ، فيما تعمد طائرات القوات الأمريكية المسيرة إلى التحليق المستمر بشكل مكثف على طول نهر الفرات لمراقبة أي تحركات هناك. وكان رتلاً أمريكياً تجول مساء الثلاثاء الماضي في الريف الشرقي لدير الزور وذلك بغطاء من الطائرات المروحية.