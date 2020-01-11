المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 18 مدنياً بينهم 6 أطفال بقصف جوي في إدلب

11 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب
المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب

قتل 18 مدنياً بينهم ستة أطفال في قصف شنته طائرات حربية سورية في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عشية بدء اتفاق هدنة روسي – تركي يضع حداً لتصعيد عسكري جديد لقوات النظام.
وأفاد المرصد السوري عن مقتل سبعة مدنيين في قصف طال مدينة إدلب، مركز المحافظة، فضلاً عن سبعة آخرين في غارات استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي وأربعة آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.

المصدر:ترند عربي

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