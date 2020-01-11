المرصد السوري لحقوق الانسان: يؤكد مقتل 6 سوريين في ليبيا ويكشف تفاصيل وصول نحو ألف مرتزق للقتال

وأوضح المرصد، أنه قُتل 3 عناصر من لواء المعتصم، و3 عناصر من السلطان مراد، مضيفًا أنه تم وصول جثة مقاتل من فرقة المعتصم الموالية لتركيا، ودفنها في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، عصر اليوم.

وأضاف المرصد، في بيان له، أن جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل الجيش الوطني مازالت تتوافد عبر صناديق خشبية، لافتًا إلى أن تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى.

وأضاف البيان، أن المرصد السوري رصد، الخميس، وصول جثة مقاتل في صفوف فرقة السلطان مراد، والذي أكدت مصادر موثوقة أنه قاصر لا يتجاوز عمره 18 عام مِن مواليد عام 2002، وينحدر من بلدة حميد التابعة لمدينة رأس العين، وبحسب المصادر، فقد قتل قبل نحو أسبوع مع عناصر آخرين.

وأشار المرصد السوري، أنه علم أن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمين بالتعامل مع النظام السوري، أو التعامل سابقًا مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح المرصد أن تركيا تلجأ إلى منح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يصل لـ2000 دولار أمريكي، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الثامن من يناير الجاري، أن نحو 260 مقاتلاً بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق المدعومة من جانب تركيا، وأكدت مصادر موثوقة أن المقاتلين من فصيل فيلق الشام وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص، كما أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل من فيلق الشام بعد عدة أيام إلى ليبيا.

وكشف المرصد السوري، عن ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس، حتى الآن إلى نحو ألف مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات.

المصدر:الموقف الليبي