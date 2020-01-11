المرصد السوري لحقوق الانسان:براتب 2000 دولار.. أردوغان يرسل ميليشيات إخوانية لقتال الجيش الوطني الليبى

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن تركيا مستمرة في تجنيد ونقل المرتزقة إلى ليبيا، بمن فيهم قُصر، وسجناء أطلقتهم في سوريا شرط القتال في ليبيا.

وقال المرصد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم مرتزقة سوريين من الفصائل الموالية لأنقرة من الجيش الوطني، وفيلق الشام الذين يُعد جناح الإخوان المسلمين العسكري في سوريا.

وأصدر المرصد السوري بيانًا شديد اللهجة مُخاطبًا المرتزقة السوريين الموالين لمُنظمات وجماعات مُصنّفة إرهابية بالقول: “القضية ليست طرابلس بل الحرب ضد المحور العربي الذي يريد أن يُبعد إيران وتركيا عن عبثها في الأمة العربية”.

وتلجأ تركيا حسب المرصد إلى تمكين المرتزقة من جوازات سفر تركية، إضافةً إلى مغريات متنوعة وراتب شهري يصل إلى 2000 دولار أمريكي.

المصدر:بلدنا اليوم