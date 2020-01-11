مدير المرصد السوري: تركيا هربت 2000 مرتزق من سوريا إلى ليبيا

قال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 6 مسلحين سوريين موالين لأنقرة في معارك القتال الدائرة في ليبيا.

وأضاف عبدالرحمن، في اتصال هاتفي لـ”الوطن”: “المسلحون الذين قتلوا كانوا قد خرجوا خلال الدفعات الماضية من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا”، مشيرا إلى أن أنقرة قامت بتهريب 2000 من العناصر المسلحة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية في دفعات مختلفة.

وتابع: “المسلحون المدعومون من أنقرة خرجوا من عفرين وشرق الفرات، وحلب وشمال حلب إلى تركيا، وتم تجهيزهم للسفر إلى ليبيا للقتال بجانب قوات فايز السراج”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف في تقرير سابق أن الحكومة التركية وعدت ذوي القتلى السوريين بتقديم تعويضات مالية لهم لمدة تصل إلى عامين.

واستعانت حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، الداعمة للميليشيات المسلحة، بالقوات التركية في معركتها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وانتقدت دول عربية وغربية عدة إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، واعتبرتها تدخلا في الشؤون الليبية، ووصفتها بأنها خطوة تزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد بدأت هجوما لانتزاع السيطرة على طرابلس في أبريل الماضي، وحقق مكاسب في الأسابيع الأخيرة مع اشتداد وتيرة القتال وسيطر على مدينة سرت الساحلية الاثنين الماضي.

المصدر:بوابة الوطن الالكترونية