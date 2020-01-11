المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى وجرحى في تجدد الغارات الجوية على إدلب ومحيطها

عاودت الطائرات الحكومية السورية قصفها لمناطق في خفض التصعيد، بالرغم من إعلان وقف أطلاق النار، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر السبت، أن 4 مدنيين قتلوا من عائلة واحدة بينهم طفلتين وإصابة نحو 8 آخرين جراء غارات جوية نفذتها الطائرات الحكومية الحربية استهدفت بلدة النيرب قرب مدينة إدلب.

وأشار المرصد إلى ان الطائرات الحكومية نفذت كذلك غارات جوية على محيط المركز الثقافي وسط مدينة إدلب ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة 10 آخرين.

وأعلنت روسيا وقفاً لإطلاق النار في منطقة “خفض التصعيد” منذ يوم الخميس الماضي الساعة 14:00 بتوقيت دمشق، بينما قالت وزراة الدفاع التركية ان وقف إطلاق النار في إدلب سيدخل حيز التنفيذ غداً الاثنين.

المصدر:اوغاريت بوست