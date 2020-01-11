المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 18 مدنياً بقصف جوي لقوات النظام في إدلب‎

قتل 18 مدنياً، بينهم 6 أطفال، في قصف شنته طائرات حربية سورية في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عشية بدء هدنة روسية تركية تضع حداً لتصعيد عسكري جديد لقوات النظام.

وأفاد المرصد السوري بمقتل 7 مدنيين في قصف على مدينة إدلب، مركز المحافظة، فضلاً عن 7 آخرين في غارات استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي و4 آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن ”هذه المناطق كانت بعيدة عن القصف خلال العملية الأخيرة لقوات النظام التي تركزت على ريف إدلب الجنوبي وتحديداً محيط مدينة معرة النعمان“

المصدر:ادار برس