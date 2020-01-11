المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 17 شخصا فى قصف للنظام على إدلب

11 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب
المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يتابع الحرب ومقره بريطانيا قال إن 18 مدنيا قتلوا بينهم ستة أطفال، وفر مئات آلاف الأشخاص فى محافظة إدلب من الهجمات فى الأسابيع القليلة الماضية صوب الحدود التركية فيما قصفت الطائرات الروسية والمدفعية السورية بلدات وقرى فى تجدد لهجوم الحكومة الذى بدأ الشهر الماضى ضد مقاتلى المعارضة المدعومين من تركيا الذين يريدون الإطاحة بالأسد.

وقالت وزارة الدفاع التركية أمس الجمعة إن الهجمات الجوية والبرية ستتوقف بعد دقيقة من منتصف ليل 12 يناير بموجب وقف إطلاق النار الذى تسعى إليه أنقرة منذ أسابيع

المصدر:اليوم السابع

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