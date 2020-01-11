المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 18 مدنياً في قصف جوي لقوات النظام السوري في إدلب

قُتل 18 مدنياً بينهم 6 أطفال في قصف شنته طائرات حربية سورية في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عشية بدء اتفاق هدنة روسي ـ تركي، يضع حداً لتصعيد عسكري جديد لقوات النظام.

وأفاد المرصد السوري بمقتل 7 مدنيين في قصف طال مدينة إدلب، مركز المحافظة، فضلاً عن 7 آخرين في غارات استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي و4 آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن “هذه المناطق كانت بعيدة عن القصف خلال العملية الأخيرة” لقوات النظام التي تركزت على ريف إدلب الجنوبي وتحديداً محيط مدينة معرة النعمان.

وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي، حيث حققت قوات النظام تقدماً بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات.

المصدر:الرؤية