المرصد السوري لحقوق الانسان:إدلب مقتل 18 مدنياً في قصف جوي للقوات السورية

قتل 18 مدنياً بينهم 6 أطفال أمس، في قصف شنته طائرات حربية سورية في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك قُبيل ساعات من بدء اتفاق هدنة روسي – تركي يضع حداً لتصعيد عسكري جديد لقوات النظام.

وأشار المرصد إلى مقتل 7 مدنيين في قصف استهدف مدينة إدلب، مركز المحافظة، و7 آخرين في غارات على سوق شعبية في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي، و4 آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن «هذه المناطق كانت بعيدة من القصف خلال العملية الأخيرة» لقوات النظام التي تركزت على ريف إدلب الجنوبي وتحديداً محيط مدينة معرة النعمان.

وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر الماضي لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي حيث حققت قوات النظام تقدماً بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات.

وشاهد مراسل «فرانس برس» في مدينة إدلب سيارات مواطنين ومتطوعين في الدفاع المدني يهرعون لنقل الجرحى إلى سيارات إسعاف، فيما بدتّ سيارة متوقفة في الشارع محترقة تماماً وإلى جانبها بقع من الدماء على الأرض.

وفي أحد المستشفيات، استلقى طفل ضمد كامل رأسه على سرير وقد أغرورقت عيناه بالدموع، فيما انهمك عاملون في إغاثة جرحى آخرين.

المصدر:مجموعة الراي الاعلامية