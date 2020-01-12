5 أشخاص استشهدوا يوم أمس في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية.

ارتفع إلى 5 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الخميس إلى قافلة شهداء الثورة السورية

12 يناير,2020
أقل من دقيقة

حيث رصد المرصد السوري عملية تصفية طالت ثلاثة شبان في مدينة درعا، على يد قيادي سابق في فصيل “شباب السنة” ممن أجروا “تسوية ومصالحة” وأصبحوا في صفوف قوات النظام، بتهمة اغتيال شقيقه قبل عدة أيام عبر زرع عبوة ناسفة بالمدينة

وفي محافظة حلب استشهد مدنيين اثنين جراء إصابتهما برصاص عشوائي على خلفية اقتتال مسلح على طريق الراعي بين منطقتي الباب وسوسيان في ريف حلب الشمالي الشرقي، بين  فصيل الجبهة الشامية من طرف، وفصيل أحرار الشرقية من طرف آخر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 يناير,2020

بهدف الضغط من أجل التفاوض والإفراج عن المعتقلين.. أهالي درعا يهاجمون حواجز أمنية ويعتقلون نحو 30 عنصرا من قوات النظام 

12 يناير,2020

“قسد” تشن حملة على معابر التهريب النهرية في ريف دير الزور.. وغطاء جوي من طائرات “التحالف الدولي”

12 يناير,2020

مع غياب الطائرات الحربية قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. الفصائل تتصدى لمحاولة تسلل في سهل الغاب

11 يناير,2020

تدريبات مشتركة بين القوات الأمريكية و”قسد” في محيط حقل غاز “كونيكو” 