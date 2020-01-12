“قسد” تشن حملة على معابر التهريب النهرية في ريف دير الزور.. وغطاء جوي من طائرات “التحالف الدولي”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، حملة أمنية نفذتها قوات سوريا الديمقراطية بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي، لإغلاق المعابر المائية التي تستخدم للتهريب في قرية الحوايج وبلدتي ذيبان والطيانة بريف ديرالزور الشرقي. وأطلق عناصر قوات سوريا الديمقراطية النار على العبَّارات المستخدمة في التهريب، بهدف تخريبها.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 2 يناير/ كانون الثاني، إغلاق قوات سوريا الديمقراطية المعابر المعابر المائية في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، والتي تستخدم بغرض التهريب بين مناطق نفوذها والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام. وبحسب مصادر “المرصد السوري”، يأتي إغلاق العبارات المائية على خلفية قيام شبان من أبناء بلدة الشحيل بإطلاق قذائف من نوع ” آر بي جي” على مواقع قوات النظام المتمركزة في بلدة بقرص الواقعة على الضفة الثانية لنهر الفرات.

جدير بالذكر أن المعابر المائية يتم من خلالها نقل الأسمدة والإسمنت من مناطق سيطرة قوات النظام إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بينما يتم نقل الحبوب والنفط الخام والمازوت المصفى محلياً والمواد التموينية من مناطق سيطرة “قسد” إلى مناطق سيطرة قوات النظام. ويعمل مئات الأشخاص في تلك المعابر المائية كحراس لها وعمال نقل.