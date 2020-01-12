بهدف الضغط من أجل التفاوض والإفراج عن المعتقلين.. أهالي درعا يهاجمون حواجز أمنية ويعتقلون نحو 30 عنصرا من قوات النظام 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، توترا أمنيا في محافظة درعا، إذ هاجم مسلحون من الأهالي حاجزا عسكريا لقوات النظام في بلدة الكرك الشرقي واعتقلوا 8 عناصر وصادروا أسلحتهم وعتادهم، بهدف إجبار قوات النظام على التفاوض مع الأهالي للإفراج عن المعتقلين في البلدة.

على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن أهالي بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي اعتقلوا نحو 20 عنصرا من قوات النظام المتواجدين في البلدة واستولوا على أسلحتهم، ردا على اعتقال أحد أبناء البلدة أمس في بلدة المسيفرة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 250، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 171، وهم: 28 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 91 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.