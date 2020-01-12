وقف إطلاق النار الجديد يمضي ساعاته التسع الأولى بخروقات متكررة من قبل قوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ما بعد منتصف ليل السبت – الأحد وحتى اللحظة، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ، إلا أن قوات النظام عمدت إلى خرق الهدوء عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية لمدينة معرة النعمان وقرية معرشمشة و كفرباسين ومعرشورين وتقانة وتلمنس بريف إدلب وذلك بشكل متقطع بعد منتصف الليل وصباح اليوم الأحد، وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، أن قوات النظام بدأت بتجهيز 3 معابر إنسانية، على حد زعمها، لخروج المدنيين نحو مناطق سيطرتها، وادعت قوات النظام أن المعابر الإنسانية ستبدأ بالسماح للمدنيين بالخروج ابتداءً من يوم غد، حيث توزعت الممرات على الشكل التالي: مدينة الهبيط جنوب إدلب – أبو الظهور شرق إدلب – الحاضر ريف حلب الجنوبي.