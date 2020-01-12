بعد ساعات من وصول رتل مؤلف من عشرات المدرعات.. نحو 25 آلية روسية جديدة تتجه إلى مدينة القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مرور رتل عسكري روسي من مدينة الدرباسية قادماً من منطقة أبو رأسين، ومتجهاً إلى مدينة القامشلي، حيث يتألف الرتل من نحو 25 آلية ما بين عربة عسكرية وصهاريج وعربات أخرى، وقالت مصادر المرصد السوري أن عملية توجه الرتل هي استكمالاً للرتل الروسي الذي توجه أمس إلى القامشلي، على صعيد متصل علم المرصد السوري أن عربتين تابعة للشرطة الروسية تتجول برفقة عربات من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في ريفي الدرباسية الغربي والجنوبي الغربي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس مرور أكثر من 30 مدرعة روسية من مدينة عين عيسى نحو حاجز قوات الآسايش الذي تعرض للقصف قبل يومين من قبل طائرات مسيرة تركية ومن ثم انطلقوا نحو القامشلي، تزامنا مع تخفيض قوات النظام تواجدها في تلك المنطقة.