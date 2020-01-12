بعد ساعات من وصول رتل مؤلف من عشرات المدرعات.. نحو 25 آلية روسية جديدة تتجه إلى مدينة القامشلي

12 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مرور رتل عسكري روسي من مدينة الدرباسية قادماً من منطقة أبو رأسين، ومتجهاً إلى مدينة القامشلي، حيث يتألف الرتل من نحو 25 آلية ما بين عربة عسكرية وصهاريج وعربات أخرى، وقالت مصادر المرصد السوري أن عملية توجه الرتل هي استكمالاً للرتل الروسي الذي توجه أمس إلى القامشلي، على صعيد متصل علم المرصد السوري أن عربتين تابعة للشرطة الروسية تتجول برفقة عربات من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في ريفي الدرباسية الغربي والجنوبي الغربي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس مرور أكثر من 30 مدرعة روسية من مدينة عين عيسى نحو حاجز قوات الآسايش الذي تعرض للقصف قبل يومين من قبل طائرات مسيرة تركية ومن ثم انطلقوا نحو القامشلي، تزامنا مع تخفيض قوات النظام تواجدها في تلك المنطقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 يناير,2020

3 شهداء و5 جرحى جراء قصف مجموعات جهادية على أحياء في مدينة حلب بنحو 20 قذيفة صاروخية

12 يناير,2020

قذائف صاروخية تستهدف مدينة حلب وتقتل وتصيب 5 أشخاص.. ومروحيات النظام تلقي مناشير على ريف حلب الغربي

12 يناير,2020

12 ساعة منذ بدء وقف إطلاق الجديد.. غياب تام لطائرات النظام و”الضامن” الروسي.. وقوات النظام تخرق الهدوء الحذر بقصف طال معرة النعمان وريفها

12 يناير,2020

التوتر يتواصل في ناحتة شرق درعا وبلدات وقرى أخرى يتضامنون معها متوعدين “النظام السوري” بالتصعيد