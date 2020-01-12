12 ساعة منذ بدء وقف إطلاق الجديد.. غياب تام لطائرات النظام و”الضامن” الروسي.. وقوات النظام تخرق الهدوء الحذر بقصف طال معرة النعمان وريفها

أمضى وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “خفض التصعيد” ساعاته الـ 12 الأولى، بهدوء نسبي ساد معظم المنطقة تخلله قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد وصباح اليوم، استهدفت مناطق في كل من مدينة معرة النعمان وبلدات وقرى معرشمارين ومعرشورين ومعرشمشة والدير شرقي والدير الغربي وتلمنس بريف المعرة، وتقانة وركايا سجنة جنوب مدينة إدلب، فيما غابت طائرات القتل والتدمير والتهجير عن أجواء المنطقة، بينما حلقت طائرة استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب.

وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه رصد هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ما بعد منتصف ليل السبت – الأحد وحتى اللحظة، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ، إلا أن قوات النظام عمدت إلى خرق الهدوء عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية لمدينة معرة النعمان وقرية معرشمشة و كفرباسين ومعرشورين وتقانة وتلمنس بريف إدلب وذلك بشكل متقطع بعد منتصف الليل وصباح اليوم الأحد