قذائف صاروخية تستهدف مدينة حلب وتقتل وتصيب 5 أشخاص.. ومروحيات النظام تلقي مناشير على ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قذائف صاروخية أطلقتها فصائل على منطقتي مساكن السبيل وشارع النيل بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قضى شخص وأصيب 4 بجراح بينهم طفل على الأقل، على صعيد متصل حلقت مروحيات تابعة للنظام السوري في أجواء ريف حلب الغربي، وألقت مناشير ورقية جاء فيها: “” أهلنا الكرام في محافظة إدلب والريف الغربي لمحافظة حلب، الجيش العربي السوري حريص على سلامتكم جميعاً، ساعدونا لنتمكن من حمايتكم والحفاظ على حياتكم.

سلامتكم في ترك مناطق المسلحين والتوجه إلى المعابر الروسي التي فتحتها الدولة في الهبيط وأبو الضهور والحاضر، وهي جاهزة لاستقبالكم بدءًا من الساعة 12 من تاريخ 13/1/01/2020، كل متطلبات ضمان كرامتكم ونقلكم إلى مناطق آمنة موجودة عند المعابر بما في ذلك الطبابة ووسائل النقل.

التنظيمات الإرهابية المسلحة تسعى لاتخاذكم دروعاً بشرية تمنع تقدم وحدات الجيش القادمة لإنقاذكم وتطهير مناطقكم من القتلة الإرهابيين، قرار تطهير جميع المناطق من القتلة الإرهابيين لا رجعة عنه، فكونوا مساهمين مع جيشكم في تحقيق الانتصار””

وكان المرصد السوري نشر منذ قليل، أن وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “خفض التصعيد”، أمضى ساعاته الـ 12 الأولى، بهدوء نسبي ساد معظم المنطقة تخلله قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد وصباح اليوم، استهدفت مناطق في كل من مدينة معرة النعمان وبلدات وقرى معرشمارين ومعرشورين ومعرشمشة والدير شرقي والدير الغربي وتلمنس بريف المعرة، وتقانة وركايا سجنة جنوب مدينة إدلب، فيما غابت طائرات القتل والتدمير والتهجير عن أجواء المنطقة، بينما حلقت طائرة استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب.